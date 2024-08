Kliendid on maruvihased. Voogedastusplatvorm Go3 määrab tellijatele oma suva järgi pakette

„Mulle tuleb sõnum, et olen liitunud Go3 paketiga „Filmid“ ja lisaks veel „Discoveri kanalid“. Lisan juurde, et kunagi oli see mul sinna platvormile konto tehtud, kuid tühistasin tellimuse, kuna esiteks polnud telekat ja teiseks ei leidnud see mul väga kasutust. Nüüd siis, kui tühistamisest on möödas rohkem kui pool aastat, tuleb mulle siuke üllatus,“ jagab üks klient enda kogemust Redditis. Ta lisab, et klienditugi teda antud olukorras ei aidanud. „Täiesti jabur,“ nendib klient.