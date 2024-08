Läti soovib pankadele uue maksu kehtestada, et nad investeeriks rohkem riigi majandusse

Lätis võiks pankade kasumi ülejäägi maksu määrata ka individuaalselt, ütles Läti majandusminister Viktors Valainis.

Ta tõi välja, et pankade selle aasta esimese viie kuu kasum oli 250 miljonit eurot, samas ei kasvanud väljastatud laenude maht väga suurel määral. Seetõttu on vaja leida võimalus, kuidas väljastatud laenusummat suurendada.

Valainis märkis ka, et pangad ei ole saavutanud vastavat kasumit mitte agressiivse laenupoliitika elluviimise tõttu, vaid seetõttu, et Euroopa Keskpank on inflatsiooni kiire kasvu piiramiseks tõstnud intressimäärasid.

Panku tuleb rohkem motiveerida

„Meil on vaja panku, et investeerida see raha riigi majandusse,“ rõhutas majandusminister, lisades, et kõige tõhusam viis riigi majandusele laenamist soodustada oleks pankadele kasumi ülejäägi maksu kehtestamine.

Valainis sõnas, et pankade väljastatud laenude maht on võrreldes eelmise aasta vastava perioodiga kasvanud ligikaudu 3%, samas kui soovitav tõus oleks 8-10%.

„Tuleb leida paremad motiveerivad vahendid. See oleks omapärane kokkulepe pankadega – me paneme teile sellise maksu peale, võite ka maksmata jätta, kui hakkate majandust rahastama,“ ütles majandusminister.

„Meile on teada fakt, et poliitilises tagatoas on juba mõnda aega arutletud erinevate tasude ja tulumaksu ülejäägi üle, mis sai alguse eelmisel aastal,“ ütles Finantstööstuse liidu juhatuse liige Jānis Brazovs.

Võivad raha ka tagasi saada

Majandusminister Valainis sõnas, et et ülejäägikasumi maksu saab kehtestada ka iga panga jaoks individuaalselt, et vältida „kollektiivset vastutustundetust“.

Kui pank täidab laenuintresside tõusu nõuded, tagastatakse talle ülejäägikasumi maksuna tasutud summa. Pankade jaoks võiks ülejäägikasumi maks kehtima hakata alates järgmisest aastast, lisas Valainis.

Läti pangad teenisid tänavu esimese kuue kuuga 286 miljonit eurot kasumit, mis on 14,9% vähem kui mullu samal perioodil. Samal ajal oli selle aasta juuni lõpus Läti rahandusasutuste residentidele väljastatud laenude jääk 13,887 miljardit eurot, mis on 3,7% rohkem kui aasta tagasi.