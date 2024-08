Tulumaksu peavad maksma hakkama ka e-residentide firmad

Uue valitsuskoalitsiooni plaani kohaselt hakkab riik alates 2026. aastast koguma ettevõtete kasumitelt kaheprotsendilist tulumaksu. Rahandusministeerium kavatseb seda küsida avansilisena, et laekumine jääks samasse aastasse, mil maks kehtima hakkab.

Hulga ettevõtteid on loonud ka Eesti e-residendid: e-residentsuse programmi kodulehe andmetel on näiteks 38 protsenti Eesti idufirmadest seotud mõne e-residendiga. „Kuna Eesti e-residentide loodud ettevõtted on tavalised Eesti ettevõtted, siis hakkavad plaanitud maksumuudatused mõjutama ka neid,“ lausus e-residentsuse programmijuht Liina Vahtras.