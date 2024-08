FOTOD | Uues luksusautode esinduses säravad nii Lamborghini kui ka Bentley värskeimad automudelid

Ettevõtte juhatuse liikme Maario Orgla sõnul on Auto 100 AS jagunemine seotud ettevõtete struktuuri muudatustega Adole Invest AS kontsernis. „Kuna mahud on aasta aastalt kasvanud, siis edaspidise äritegevuse parema fookuse seadmisel said jae- ja maaletoomise äritegevus viidud eraldi ettevõtetesse,“ ütleb ta.