„Keskkonnaamet isegi ei püüa hüvitist määrata!“ Linnamäe paisul loast ilma jäänud ettevõtja vaidlustas otsuse kohtus

Keskkonnaamet andis 27. juulil teada, et keeldub Linnamäe paisul tegutsevale Wooluvabrikule elektri tootmiseks paisutusloa väljastamise, kuna paisutusloa andmine ilma piisavate hüvitusmeetmeteta läheks vastuollu Natura 2000 väärtuste kaitse nõuetega. Ettevõte on aga selle otsuse kohtus vaidlustanud ning sai 8. augustil Tallinna halduskohtult ka esmase õiguskaitse.

Linnamäe hüdroelektrijaama töös hoidva Wooluvabrik OÜ juhatuse liige Vahur Kivistik ei saa aru, miks keskkonnaamet sellise otsuse langetas, kui 2022. aastal võttis valitsus vastu otsuse, et pais, paisjärv ja elektritootmine peavad alles jääma, kuna kõnealune piirkond ja hoonestus, mis on aastast 1924, väärivad kultuurimälestisena säilitamist ja elektritootmisest tulenev avalik huvi kaalub üles piirkonnas kehtivad Natura 2000 kaitseala nõuded.

„Valitsus on tunnistanud Linnamäe paisu suure avaliku huviga objektiks ja andnud nõusoleku paisutusega jätkata tingimusel, et keskkonnale tekkiv kahju hüvitatakse mujal,“ ütles ettevõtja. „Keskkonnaamet väidab, et on valitsuse juhist järgides põhjalikult otsinud võimalust samasuguse väärtusega kärestikujõgede kaitseks mujal Eestis ning jõudnud järeldusele, et Linnamäe pais põhjustab keskkonnale kahju, mida pole võimalik mujal korvata – viimasega me kindlasti ei nõustu,“ lisas ta.

„Keskkonnaametile ei antud valikuvabadust otsustada, kas hüvitusmeetme rakendamine on võimalik, vaid tehti ülesandeks otsustada ja määrata hüvitusmeetmed,“ selgitas Kivistik õiguskaitse taotlemise tagamaid. „Keskkonnaamet ei ole isegi püüdnud hüvitusmeetmeid määrata, vaid on keskendunud üksnes näitamisele, et hüvitusmeetmeid ei ole. Me leiame, et keskkonnaamet rikub enda põhimäärust, kui keeldub vabariigi valitsuse korralduse täitmisest ehk tegevusloa andmisest Wooluvabrikule ning hüvitusmeetmete rakendamisest,“ leidis ta.