Bloombergi küsitlus: Föderaalreserv ei lähe turu paanikaga kaasa

Selle nädala jooksul on toimunud aga rahunemine, mistõttu on vähenenud ka langetuste ootused: CME Groupi koondatud andmete kohaselt on hetkel 54,5% tõenäosus, et septembris tuleb 0,5% intressilangetus, 45,5% tõenäosus, et languseks on 0,25%. Selle kohaselt on finantsturgude keskmiseks ootuseks hetkel, et aasta lõpuks on Föderaalreserv langetanud intresse kokku 1% võrra madalamale. Ökonomistid sedavõrd optimistlikud pole, nähes, et aasta lõpuks võiks föderaalne fondi määr olla 4,8% (praegu vahemik 5,25-5,5%).