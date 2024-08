FOTOD | Praamifirma tegi Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevade uksed nii värviliseks, et keegi ei tohiks enam ära eksida

Reisitakse rohkem haagissuvilatega

„Kui küsida kas reisivad rohkem püsielanikud või turistid, siis vastus on, et mõlemad. Alates 2020. aastast on igal aastal kasvanud nii püsielaniku piletiga reisijate kui ka ülejäänud piletitüüpidega reisijate arv. Seega jõuab saartele rohkem turiste ning ka püsielanikud liiguvad rohkem. Sama tendents valitseb ka siis, kui võrdleme 2024 6 kuud ja 2023 6 kuuga – jällegi on eelmisest aastast rohkem nii püsielanikke kui turiste,“ võtab Aron kokku püsielanike ja muude reisijate osakaalud TS Laevade andmetel.