Kuhu kadus raha? Kunstmuruväljakuid rajanud Eesti firma tegevus on jõudnud Euroopas uurimise alla

Firma oli Euroopa üks juhtivaid kunstmuruväljakute rajajaid ja hooldajaid, renoveerides ja ehitades rohkem kui 1200 jalgpalliväljakut Skandinaavias, Suurbritannias ja Kesk-Euroopas. „Meil on ambitsioonikad plaanid kui tehnoloogia ja selle eelised saavad turul tuntumaks,“ on endine tegevjuht firma arenguplaane kommenteerinud. Praegu on tema pangakonto ja hoiusekonto prokuratuuri kahtlustuste tõttu arestitud.

„Kui kellelgi on miljon ja ta saab toetust miljoni, siis tegelikult kulutab ta iseenda raha, mitte seda toetust,“ ütles kahtlustatavat kohtuistungil kaitsnud vandeadvokaat Silver Reinsaar. Reinsaare sõnul ei ole endine tegevjuht Euroopa Liidu rahade pettuses süüdi ning juhile polnud advokaadi väitel isegi teada, et firma projekti ei tee.

Käibe suurust mõjutas ka kahe suure Skandinaavia klientettevõtte ühinemine, avaldades enim mõju Norra turul, kuid aruandes tõdeti, et Norra turg on taastumas ja on leitud ka uusi tellijaid. „Saavutatud tulemus jäi ootuspärasele tasemele, mis mõnevõrra oli kehvem kui eelnevatel aastatel tulenevalt uute turgudele sisenemise lisakuludest, kuigi lõpptulemus jäi kahjumisse ca 150 000 euroga. Üldplaanis on ettevõte oma arengus ja tulemustes õigel teel,“ seisis veel aruandes.