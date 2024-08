Lätlased Eesti maksutõusudest: jälgime tulemust huviga

Eestlaste plaane jälgitakse huviga, kuigi ekspertide hinnangul maksumuudatused ilmselt Eesti majandusele suurt kasu ei too ning mõjutavad piirikaubandust marginaalselt. Läti alles kaalub enda järgmise samme, aga Leedu on otsustanud jätkata pankade lisamaksustamisega.

„Eestil, Lätil ja Leedul on sarnane väljakutse, et kuidas leida vahendeid kasvavate kaitsekulude ja võetud võlgade teenindamiseks. Inflatsioon on suurendanud survet valitsuse kulutustele, eriti pärast COVID-19 pandeemia ajal tekkinud olulisi eelarvepuudujääke,“ märkis Citadele panga ökonomist Mārtiņš Āboliņš. „Näiteks oli Eesti eelarvepuudujääk 2023. aastal 3,4% SKP-st ja eeldatavasti ületab see ka 2024. aastal 3% piiri. Need puudujäägitasemed ei ole jätkusuutlikud ja kasvavad ning ilmselt mitte ajutised kaitsekulutused sunnivad Balti riike otsima uusi rahastusallikaid.“