Riik tahab pabertšekkide arvu vähendada, aga see ei pruugi jaekettidele kohe suurt rahalist säästu tuua

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on pannud kokku tarbijakaitseseaduse muudatused, mille üheks eesmärgiks on vähendada kaubanduses tekkivate pabertšekkide hulka ning liikuda juba 2025. aastal enamikel juhtudel digitaalsele ostutõendusele. Näiteks kui praegu peab kaupleja tarbijale väljastama ostukviitungi juhul, kui tarbija ostusumma on suurem kui 20 eurot, siis muudatuste jõustudes selline nõue kaotatakse. Eelnõu vastuvõtmisel jõustuvad muudatused järgmise aasta 1. juulil.

Jaeketid kiidavad muudatust, öeldes, et senine nõue oligi juba ajale jalgu jäänud. „Oleme igati nõus ministeeriumi poolse seisukohaga, et tänase infoühiskonna arengu juures võivad aastal 2015 kehtestatud regulatsioonid ajale jalgu jääda ja ei sisalda kõiki võimalusi, mida infotehnoloogia meile täna pakub,“ sõnas Rimi Eesti kliendisuhete juht Elina Rant. Samal ajal tõdes ta, et igasuguste muudatustega digilahendustes ja protsessides kaasnevad ettevõtetel oma kulud, aga pikemas perspektiivis on need igati põhjendatud.