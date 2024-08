Koht suvepealinnas, mis küsib 14 eurot kokteili eest. „Meie hinnad on piiripealsed, valime oma klientuuri“

Düüni üks asutajaid Kari-Andri Kask (46) tõdeb, et Pärnu linn ei ole odav puhkusesihtkoht. Oma kogemusest teavad nad, et Eesti siseturistid on hakanud hoolega valima, kuhu puhkama sõita. Ilmselt on selle taga ikkagi üldine nõrk majanduslik kindlustatus, leiab ta.