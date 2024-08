Eestisse välismaalasi tööle meelitava meeskonna juht: miks on siinsete ettevõtete huvi nii kesine?

Kõik uuringud kinnitavad ühte ja sama probleemi – Eestis on tööjõupuudus. Statistikaameti andmetel on viimase 30 aasta jooksul 15-74 aastaste ehk tööealiste inimeste arv vähenenud 154 000 võrra.

OSKA tööjõuvajadusprognoosi raportid mainivad, et IKT sektor vajab 2600 täiendavat inimest igal aastal ja olukord töötlevas tööstuses aastaks 2030 on selline, et kaks kolmandikku inseneridest on puudu.

Teisel pool on tööandjate liidud ja erialaliidud, mis kinnitavad, et tippspetsialistide näol on tööjõudu hädasti vaja, täiendavalt tuleb neid spetsialiste leida välismaalt ning riik saaks siin ettevõtteid paremini aidata.

Soovitakse välistalentidele avatud olla

„Ma ei tea maailmast ühtegi riiki, kes oleks saanud jõukamaks kui sulgeb oma piirid ja isoleerib end välismaailmast. Veel vähem saab seda teha väike riik nagu seda on Eesti, kus tööealisi inimesi jääb iga aastaga vähemaks. Välistööjõu kasutamine on üks loomulik osa maailmast ja tegelikult jõuka riigi märk,“ on öelnud tööandjate keskliidu juht Arto Aas.

Mait Palts kaubandus- ja tööstuskojast on märkinud, et järgnevatel aastatel tehtavad välismaalaste seaduse muudatused ei tohi ebamõistlikult piirata ega muuta välismaalaste Eestis töötamist bürokraatlikumaks. Ehk meil on selge arusaamine ning tõuge Eestist seest, et Eesti poliitika välistalentide suunas oleks pigem avatud ja soosiv.

Kui me täna ja praegu ei tegele üheskoos Eesti ettevõtjatega eelpool püstitatud küsimuste lahendamisega, ei saa me mõeldagi kõnealuste majandussektorite arengust ja tõusust. Need valdkonnad hajuvad Eestist ära, tööd hakatakse tegema ja majandusse panustama seal, kus on seda lihtsam teha.