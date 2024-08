Venemaa tuntud oligarh Oleg Deripaska soovib viivitamatult Ukrainas relvarahu kehtestamist

„Varem oli Deripaska seisukoht sõjalise erioperatsiooni osas ebaselge. Nüüd on ta oma seisukoha selgeks teinud. Ta on teisel pool,“ ütles Dugin.

Deripaska varasemad kommentaarid

2023. aastal hoiatas Deripaska, et Venemaa raha hakkab otsa saama ja see võib aset leida juba 2024. aasta alguses. Ta hoiatas sanktsioonide tugeva surve eest ja ütles, et „riigikapitalismi ehitamine ei ole valik“.

„Rahu on tõesti oluline. Olen ärimees, kes vastutan tuhandete töötajate eest Venemaal ja Ukrainas. Siiski olen ma veendunud, et sõda ei saa kunagi olla lahendus. See kriis maksab elusid ja teeb haiget kahele rahvale, kes on olnud vennad sadu aastaid,“ ütles ta toona.