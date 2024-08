REPORTAAŽ | Siinse Riviera uus tulemine: Eesti idapoolseim kuurortlinn on oma endisaja hiilguse varjust üle saanud

Mändide ja mereläheduse kõrval teatakse Eesti idapoolseimat kuurortlinna Narva-Jõesuud nii oma spaade kui põneva ajaloo poolest, mis on alanud kahel korral – 14. sajandil ja siis 19. sajandil. Sel kuul avati turistidele sealne tuletorn ning linnaametnike plaanide järgi kerkivad paari aasta pärast promenaad, kultuurikvartal ja muul. Mida on juba täna Narva-Jõesuus teha ja kui palju maksab nädalavahetuse veetmine Eesti idapoolseimas kuurortlinnas?

Narvast 15 kilomeetri kaugusel asuv Narva-Jõesuu on ühelt poolt ümbritsetud Soome lahe, teisalt Narva jõega. Tegu on suvituslinnaga, kus on Eesti pikim, 7,5-kilomeetrine liivarand. Kuigi kohati võib väita, et linn ei näe eriti kaasaegne välja ja rand on meeldivaks puhkuseks halvasti varustatud, siiis kui jalutada mööda Narva-Jõesuu tänavaid, võib selle atmosfääri kiirelt ja lihtsalt armuda.