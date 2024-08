Finantsraskustesse sattunud Planet42 nimekad investorid: meile maaliti tegelikkusest ilusam pilt

Tegelikult leiab Aafrikas autorendiga tegeleva Eesti idufirma osanike hulgast veel palju teisigi Eesti äri- ja investeerimismaastiku tipptegijad. „Mina sattusin Planet42 osanikuks ühiste tuttavate kaudu üsna ammu,“ sõnas üks anonüümsust soovinud Eesti tippjuht. „Kui neisse investeerisin, oli tegu üsna tundmatu ettevõttega. Hiljem pälvisid nad aga paljude investorite tähelepanu blogide ja konverentside kaudu, kus nende kõrgeid intressimakseid eeskujuks toodi. Kui tuntud inimesed räägivad, et neile laekub Planet42-le antud laenudelt 20% intressi, siis on mõistetav, et paljud väikeinvestorid tahtsid sellest osa saada,“ selgitas ärijuht ettevõtte laia investorkonna tagamaid.