Tallinna Sadama müügitulu kerkis kümnendiku võrra. Kalm: tulemustega võib rahule jääda

„Reisijate arv on kasvanud ja kaubamahtude osas näeme stabiliseerumist. Enim on kaupade poolest tõusu näidanud ro-ro ja konteinerite mahud. Rõõmu valmistab tegevuse efektiivsus – oleme suutnud vähendada tegevuskulusid ja loodame jätkata selles joones ka edaspidi. Pikemas perspektiivis mõjutavad positiivselt ettevõtte tegevust teises kvartalis aset leidnud parvlaeva teenuste hanke võit ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahilepingu sõlmimine viieks järgnevaks aastaks.“

Kuue kuu müügitulu oli 60 miljonit eurot (+4,2%) ja kasum 9,3 miljonit eurot (+31,5%). Kuue kuu finantstulemusi mõjutasid nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude stabiliseerumine. kus on toimunud muutused mahtudes kaubaliikide lõikes. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Botnica alustas sellel aastal offshore töödega varem kui mullu ja see andis oma panuse käibe kasvule. Ettevõtte teatel on kontserni tegevuskulud vähenenud, samas kõrge euribori tõttu on suurenesid finantskulud. Teises kvartalis suurenes investeeringute maht 7 miljoni euroni, esimesel poolaastal kokku investeeriti 25 miljonit eurot.