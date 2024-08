EstLink 2 remont pikeneb ligi kahe nädala võrra

„Muhvide ehitustööde puhul on väga tähtis, et keskkond oleks äärmiselt puhas ja kindla õhuniiskusega. Selleks paigaldati remondiplatvormile suletud telk, mille niiskustaset pidevalt kontrolliti. Ilmastikuolud on olnud keerulised, kuid alumine muhv maismaa ja mere piiril on vaatamata sellele valmis. Kohapeal oli ja siiani on väga spetsiifiliste teadmistega Eleringi töövõtjate meeskonnad, kelle töö on füüsiliselt ja vaimselt raske. Muhv valmib käsitööna ning tööd kestavad ööpäevaringselt kuni muhvi valmimiseni,“ selgitas Kebja.