Barcelona keelab Airbnb korterid. Teistes suurlinnades on olnud sellest siiski vähe kasu

Juulis tulid tuhanded hispaanlased Barcelona tänavatele massiturismi vastu protestima. Meeleavaldajad pritsisid tänavakohvikutes istuvate külastajate pihta mängurelvadest vett. Kohalikel oli saanud viimaks kõrini aastatepikkusest ületurismist, mis on Hispaania mereäärses metropolis kergitanud nii elamiskulusid kui ka kinnisvarahindu. Barcelona linnapea kuulutas, et linna suurim probleem on „taevasse tõusnud“ kinnisvarahinnad.