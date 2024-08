„Bussijuhtide vajadus aina kasvab.“ Liit palub ministeeriumilt keelenõude leevendamist

Sõitjaveo sektori keeleoskused on täna väga erinevad. See tähendab, et piletikontrolöridelt nõutakse A2-taset, bussijuhtidelt B1-taset ning laevade ja õhusõidukite juhtidelt ja nende liiklust korraldavatelt isikutelt C1-taset. Ka taksojuhtidel peaks olema B1-tase, kuid teenindajakaardi väljastamisel eesti keele oskust ei kontrollita. „Keeleamet saab nende keeleoskust aga kontrollida alles siis, kui ametile laekub kaebus,“ selgitas keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ERR-ile.