Ehkki töötukassale esitatud teates on koondamise selgituseks märgitud töö ümberkorraldamine, kinnitas 1993. aastal asutatud ettevõtte üks omanikke Toomas Pihu Ärilehele, et veondusäril on kriips peal. „30 aastat on seda asja tehtud. Ma arvan, et nüüd on õige hetk asi ära lõpetada,“ sõnas Pihu.