Tallinki nõukogu liige lahkus ametist

Clark on varahaldusfirma Rohatyn Group Kesk- ja Ida-Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna juht. Tagasiastumise põhjusena võib näha hiljuti lõppenud vabatahtlikku ülevõtupakkumist, mille käigus suurenes Infortari osalus Tallinkis 21,7% võrra, omades nüüd 68,47% ettevõttest. Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link selgitas, et Clarki lahkumine on seotud Baltic Cruises Holding ning Baltic Cruises Investment väljumisega omanikeringist.