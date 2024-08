Tallink pani lennujaama endise juhi Rootsi tütarfirmat juhtima

„Piretil on ulatuslikud ja olulised teadmised ning kogemused Rootsi turul, mille ta on omandanud oma eelnevates ettevõtetes ja ametites, ning tal on selge visioon, kuidas meie Rootsi äri peaks tulevikus arenema. Mul on hea meel, et ta nõustus võtma vastu selle täiendava vastutuse ja väljakutse ning töötama koos meie professionaalse ja pühendunud Rootsi meeskonnaga, et arendada meie pakkumist sellele olulisele turule,“ kommenteeris Mürk-Dubout’ täiendavasse ametisse määramist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.