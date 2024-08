FOTOD | Pärnus sildus kaheks päevaks Šveitsi miljardäri 73 miljoni eurone luksusjaht

„Eile pool kolm jõudis Pärnusse ja täna õhtul hilja läheb ära,“ rääkis Pärnu sadamakapten Viktor Palmet (70). Tema sõnul võtavad seda liiki luksusjahid suviti aeg-ajalt nendega ühendust, et uurida, kas neil oleks kaikohti. Tihti jäävad need aga tulemata, sest Pärnu konkureerib ka Saaremaa, Soome ja Riia sadamatega. Päris palju mõjutab sellist liiki otsuseid ka ilm.

Seda suurem oli Palmeti üllatus, kui see Šveitsi miljardärile Wilhelm Michelile (77) kuuluv 60 meetri pikkune luksusjaht Vive La Vie (pr Elagu Elu) eile pealelõunal Pärnu sadamasse jõudis. „Selle laeva tulekut me teadsime enam-vähem kaks nädalat ette, kui nad küsisid, kas Pärnus oleks võimalik silduda. Siis oli suur vaikus ja meie ei teadnud, kas nad tulevad või ei tule. Üleeile saime ikkagi teada, et nad tulevad,“ ütles Palmet.