Eesti suurim tuulepark andis võrku esimese elektri

Praeguseks on pargi 38-st tuulikust püstitatud 28 tuulikut, mis alustavad järk-järgult tootmist. Ülejäänud tuulikute paigaldamine edeneb Enefit Greeni teatel plaanipäraselt.

Enefit Greeni tuuleenergia ehituse tiimijuhi Janek Lillemägi sõnul on eesmärgiks alustada uutes tuuleparkides elektri tootmist esimesel võimalusel. ,,Alustasime tuulikute paigaldamisega 15. aprillil ja jõudsime esimese toodanguni 12. augustil, mis sai võimalikuks tänu heale koostööle kõikide osapooltega. Jätkame ülejäänud tuulikute püstitamise ja võrku ühendamisega,“ kommenteeris Lillemägi.

Tuulepargi koguvõimsuseks on kavandatud 255 megavatti, mis teeb sellest ülekaalukalt Eesti kõige võimsama tuulepargi.

Sopi-Tootsi tuulepargi ehitus algas 2023. aasta alguses. Vundamendid valmisid tänavu veebruaris ja tuulikute püstitamine algas aprillis. Tuulepargi lõplik valmimine on plaanitud 2025. aasta esimesesse poolde.

Valmimisel saab Sopi-Tootsi tuulepargis olema 38 Nordexi tuulikut. Ühe tuuliku nimivõimsus on 6,7 megavatti ja labade diameeter 163 meetrit. Tuuliku generaator ja käigukast asuvad 159 meetri kõrgusel gondlis. Tuuliku kõige kõrgem punkt maapinnast ehk labade tipu kõrgus saab olemas 241,5 meetrit.

Tuulepargi kõrvale rajatakse ka 74-megavatise võimsusega päikesepark, mille ehitustööd algasid 2023. aasta suvel. „Lõpusirgel on paneelide alusraamide rajamine ja käib ligi 112 000 paneeli paigaldus. Tahame alustada elektri tootmisega päikesepargis sügisel. Lõplikult peaks päikesepark valmima järgmise aasta lõpuks,“ selgitas Enefit Greeni taastuvenergiaprojektide arendamise ja elluviimise juht Rainer Tammus.

Tuule- ja päikesepargi prognoositav toodang on kokku 750 gigavatt-tundi elektrit, mis katab ligi kümnendiku Eesti praegusest elektritarbimisest.

Enefit Green on alustanud viimase pooleteise aasta jooksul elektri tootmist kokku kaheksas uues pargis, millest viis on täielikult valminud ja kolm ehituse lõpusirgel. Lisaks Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepargile käib aktiivne ehitustegevus kahes suures tuulepargis Leedus. Kelmė I tuulepargis (80 megavatti) on püstitatud kõik 14 tuulikut ja Kelmė II tuulepargis (87 megavatti) rajatakse tuulikute vundamente. Lätis käivad tööd Enefit Greeni esimeste päikeseparkide ehitamiseks.