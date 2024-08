LHV ületab finantsplaanis paika pandud kasumiootust ligi 18 miljoni euroga

Kui kuu tagasi edestas LHV finantsplaanis prognoositud kasumit 16,2 miljoni euroga, siis nüüdseks on vahe veelgi suurem, olles 17,7 miljoni euroga plaanist ees. LHV on aasta esimese seitsme kuuga teeninud 91,4 miljonit eurot kasumit, millest 90,9 miljonit eurot on aktsionäridele omistatav.