Invego sõlmis NOBEga 17-miljonilise lepingu

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul rääkis tugevale pakkumisele lisaks NOBE kasuks varasem edukas koostöö Tiskreoja, Tabasalu Kodu, Luccaranna ja Uus-Järveküla elurajoonide rajamisel. „Ehituspartneri valik on uue elurajooni juures oluline strateegiline otsus ja hea hind ei ole Invego jaoks kunagi ainus argument. Me tahame rajada inimestele kodusid sama suure hoolega, nagu teeks seda enda jaoks ja nii peame väga oluliseks, et ka ehitaja jagaks samu väärtusi,“ rõhutas Vähi.