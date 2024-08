Rahamasina maha müünud Nordeconi aktsia on pärast tulemusi visanud noka üles

Viimased aastad pole Nordeconi jaoks olnud just lihtsate killast: ehitusfirmat on kummitanud nii kiirelt kasvanud ehitushinnad, Rootsi tütarfirma raskused kui ka jahtuvas majanduskeskkonnas (riigi) tellimuste vähenemine. Ka nüüdki tõdeti aruandes, et konkurents on endiselt karm ja riigi tellimusi napib, kuid teises kvartalis õnnestus näidata siiski tublit kasumit – see pole Nordeconi puhul olnud viimastel aastatel sedavõrd tavapärane.