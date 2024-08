KUULA | Lihtsalt rahast: kuidas lapse arengule taskurahaga kaasa aidata?

Koolitee on peagi algamas ja see tähendab lastele suuremat iseseisvust ja vastutust, millest üks osa on rahaga ringi käimine. „Lihtsalt rahast“ saates räägivad lastele taskuraha andmisest rahaasjade juhtimise platvormi MyFinancier kaasasutaja Kadri Mäsak ning Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse äriliini juht Moonika Maaring. Saadet juhib Simo Sepp.