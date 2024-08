ARVAMUS | Start-up-sektori rahakott on meeste poole kaldu

Ma usun, et põhjus, miks naisi on iduettevõtluses, aga ka IT‑valdkonnas endiselt vähe, on seotud minevikuga, kus nendes valdkondades tegutsesidki peamiselt mehed. Need valdkonnad mängivad aga tänapäeva toodetes ja teenustes nii olulist rolli, et valdavalt maskuliinne vaade võib osa potentsiaalist peitu jätta.

Uuringute tulemused kinnitavad, et äriedu toovad mitmekesisemad tiimid. See ei ole ilmselt enam kellelegi üllatus ning võiks korda minna igale ettevõttele. Samas on üllatav aga see, kui paljud tiimid just investorite ja start-up’ide maastikul ikka veel mitmekesised ei ole. Uuringud näitavad, et naiste asutatud start-up’id saavad vaid 2% maailmas kaasatud kapitalist. Riskikapitalifondide välja antud rahast läheb naiskaasasutajaga ettevõtetele kõigest ligi 20%. Eestis läheb naisasutajatega ja naissoost kaasasutajatega ettevõtetele ligi 18% investeeringutest proportsionaalselt nende hulgaga. Naissoost investeerimiskomiteede liikmeid on Baltikumi fondides vaid 9% ümber.

Rohkem mitmekesisust

Tõhusamate ja kasumlikumate ettevõtete ja investeeringute sünniks on vaja rohkem mitmekesisust ja tasakaalu nii asutajate kui ka investorite hulgas. Praegu aga ei ole piisavalt naisi start-up’ide ega riskikapitalifondide juhtkondades. Nagu näha, on mitmekesisuse aspektist selles sektoris vaid kehvi uudiseid: naisasutajatega start-up’idesse investeeritakse vähem ja ka asutajate endi hulgas on tunduvalt vähem naisi. Selleks, et naised julgeksid end iduettevõtluses proovile panna, on vaja rohkem eeskujusid, aga ka eestvedajaid, kes julgustaksid ja toetaksid.

Pööramaks kitsaskohale tähelepanu, olemaks osalejatele toeks ning kutsumaks üles vastutust võtma nägigi sel aastal ilmavalgust manifest, millele andsin allkirja ka mina Swedbanki start-up’i segmendi juhina. Manifesti eestvedajate hulgas on asutajad ja investorid, kes on koondunud just selleks, et ühiselt tagada iduettevõtluse heaolu.