Keerulisest majandusest hoolimata laekus esimesel poolaastal riigieelarvesse rohkem makse

Avansilist tulumaksu tasuti poole aastaga kokku 70 miljonit eurot, mida on ligi 20 mln enam kui eelmisel aastal sama ajaga. Pankade jaotatud kasumilt laekus esimesel poolaastal 54 miljonit eurot tulumaksu ning riigiettevõtete jaotatud kasumilt 20 miljonit eurot tulumaksu ehk 4 miljonit vähem kui möödunud aastal esimeses pooles.

Tarbija kindlustunne visa taastuma

Käibemaksu tasumise kasvule andis esimesel poolaastal hoogu standardmäära tõus, kuid pidurdas oodatust madalam tarbija kindlustunne ning tarbimisaktiivsus. Selle aasta esimese kuue kuu tasumine (1,82 miljardit) ületab 152 miljoni euroga 2023. aasta taset, mis tuleneb valdavas osas standardmäära tõusust. Käibemaksutõus on kaupade ja teenuste hinda kandunud peaaegu kogu ulatuses (95%) majanduse kasvule pöördumise ootuses.

Käibemaksu tasumist on esimesel poolaastal mõjutanud tarbija kindlustunde visa paranemine, mistõttu võivad majapidamised oma tarbimiskulutusi piirata – Euroopa komisjoni tarbija kindlustunde indikaator viitab sama madalat hinnangut kui 2009. aasta kevadel.

Inimeste ostmisharjumused on muutumas

Aktsiiside tasumised kokku olid teises kvartalis mõnevõrra paremad aasta algusest, kuid esimese poolaasta tasumine jääb ühe protsendiga siiski eelmisele aastale alla. Aktsiiside lõikes on tasumiste kasvud olnud erinevad. Selgelt oli teine kvartal parem nii alkoholiaktsiisile, kus langus on kuust kuusse pidurdunud, kui ka kütuseaktsiisile, mille puhul oli mõjutajaks 1. mail toimunud mitme aktsiisimäära tõstmine.

Alkoholiaktsiisi tasumine on olnud seni suuresti mõjutatud varude realiseerimisest ning ei deklareerimine ega tasumine pole täielikult oma tavapärast taset saavutanud. Lisaks mitme kütuseaktsiisimäära tõusule on tasumisi positiivselt mõjutanud mootorikütuste deklareerimise oodatust parem tase ning seda toetab ka viimastel kuudel veidi paranenud maismaaveonduse ja torutranspordi tegevusala kindlustunne.

Oluliselt parem on olnud sel aastal ka diislikütuse hulgimüük, mis samuti annab positiivse sõnumi eelkõige sektoritele, kus on kasutusel enam paiksed mootorid. Tubakaaktsiisi tasumine on aktsiisidest ainuke, mis teises kvartalis langusesse pöördus. Suurem osa langusest tuleneb sigarettide vabasse ringlusesse lubamise 6,5 protsendisest kahanemisest, mis näitab võimalikke tarbimis- või ostmisharjumiste muutuseid.