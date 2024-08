Viljandis hakatakse järgmisi ükssarvikuid otsima

Osalema on oodatud kõik, kellel on maailma muutev idee või juba ka väike ettevõte, mis esimesi samme teeb. Konkurss on võimalus oma visioon ellu viia, saada hoogu ja murda maailma.

Ideka puhul on tegemist avatud idee konkursiga, kus oma ideid saavad saata kõik vähemalt 16 aastased Kesk-Eestiga seotud inimesed. Laekunud ideedest parimad esitlevad oma ideid konkursi finaalvõistlusel. Lisaks oma idee tutvustamisele laiemale publikule soovib konkurss aidata ka kohalikel ideedel lendu tõusta ning pakub ka mitmeid arenguvõimalusi.

Peakorraldaja Greete Paaskivi sõnul on iduettevõtlus Kesk-Eestis mitte ainult võimalik, vaid ka reaalselt kasvav trend. „Meie piirkond pakub suurepäraseid tingimusi iduettevõtete tekkimiseks, kasvamiseks ja arenemiseks. Viljandimaalt on tuult tiibadesse saanud mitmed rahvusvahelise lennuga tehnoloogiaettevõtted. Kutsume kõiki inimesi osalema ja oma ideid konkursile saatma,“ innustas Paaskivi.

Viljandist on alguse saanud mitmed tuntud iduettevõtted

Eesti on tuntud oma eduka startup-ökosüsteemi poolest, olles maailmas esirinnas nii iduettevõtete arvu- kui ka ükssarvikute hulga poolest ühe elaniku kohta. Viljandist on juba tuule tiibadesse saanud mitmed rahvusvaheliselt tuntud idumeelsed ettevõtted nagu Cleveron, Clevon, Eziili, Iglucraft, Raamatuvahetus, Solarstone ja mitmed teised. Lisaks on kaugtöö muutunud uueks normaalsuseks ja Viljandi oma kauni looduse ja uuendusmeelse õhkkonnaga võiks olla üks mõnusamaid kohti oma idee arendamiseks.

Ideekonkursil osalemine on lihtne: tuleb vaid kirjeldada probleemi, mida lahendad ja esitleda oma plaani selle lahendamiseks. Laekunud ideede hulgast valib žürii välja kümme parimat, mis asuvad võistlema septembri alguses toimuval finaalüritusel. Lisaks tunnustusele pakub konkurss ka inkubatsioonivõimalusi ning ürituse sponsor Metsamaahalduse AS on parimale ideele välja pannud ka seemneraha idee arendamiseks. Teise sponsorina on iduettevõte Wundamental välja pannud äricoachingu.