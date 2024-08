Eesti ja Baltimaade suurim puidumüüja lõpetas eelmise aasta kopsaka kasumiga

„Ehitusmaterjalisektori konkurents on kindlasti kasvanud – kõik võitlevad iga kliendi nimel, mingeid tarneprobleeme pole ja ostjate jaoks on see soodne võimalus. Nii puidu kui mitmete levinumate üldehitusmaterjalide hind on paari aasta taguse ajaga võrreldes 30-40% odavam,“ ütles Tauk.