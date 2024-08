Hulgi on soodsam. Kuidas nutikalt tarbides hinnas võita?

Varu toiduaineid ette

Kas teadsid, et osad toidukauplused pakuvad suurema koguse pealt soodsamat hinda? Näiteks on Selveri e-poes eraldi hulgimüügi rubriik, kust saab tooteid osta suurema allahindlusega. Näiteks kahe 500g paki Fitaki juustu hind on kokku 8 eurot, samas kui eraldi ostes maksaksid need 9,18 eurot. Sama loogikat tasub kasutada toidukauplustes ringi jalutades – mida suurem on kogus, seda soodsam on ühiku, kilo või liitri maksumus.

Jälgi e-poodide pakkumisi

Paljudes e-poodides on soodustuste all eraldi välja toodud pakkumised hulgikaubale. Tavaliselt on toote juures märgitud tavahind ja selle kõrval sooduspakkumine, mis kehtib, kui osta korraga teatud arv tooteid. Sageli näeb selliseid pakkumisi tervisetoodete kategooriates, näiteks silmaläätsede puhul, ning isegi mõned apteegiketid müüvad teatud tooteid hulgi, pakkudes näiteks kümne toote ostmisel ühe tasuta. E-poodide puhul võib soodustus rakenduda alles tellimuse vormistamisel, kui ostukorvi hind ületab teatud summa.

Osta riideid koti või kilo kaupa

Second hand poodidesse ehk kaltsukatesse ning uus- ja taaskasutuskeskustesse jõuab perioodiliselt väga suur kogus kaupa, mistõttu on tooteid lihtsam ja mugavam müüa hulgi. Seetõttu pakutakse klientidele võimalust osta riideid ja kaupa kilohinnaga. Näiteks Uuskasutuskeskuses on iga kuu viimasel müügipäeval kõigis kauplustes kotimüük – klient saab ise valida riided, jalatsid jm ning panna need ostukotti, mille hind on vaid 12 eurot. Mõned teised taaskasutuspoed pakuvad aga kilohinda, kusjuures mida suurem kaal, seda soodsam on ühe kilo maksumus.

Kas teenuseid saab hulgi?

Kui kaupade puhul on hulgimüük arusaadav, siis üllataval kombel on ka teenuseid võimalik hulgihinnaga saada. Kõige tuntumad pakkumised tulevad erinevatelt turismiteenustelt, kus mitmekesi reisile minnes on hind ühe inimese kohta soodsam kui seda ostes. Lisaks saab tänapäeval näiteks telekommunikatsiooniteenuseid kombotades soodsamalt.