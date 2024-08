„Muljetavaldav edulugu“. Porsche ostab osaluse ettevõttes FlixBus

Reutersi allika andmeil on tehingu koguväärtus enam kui miljard eurot, millest suurem osa kuulub kaasinvestoritele. Porsche ise aga kinnitas, et nende üksikosalus puudutab kahekohalist miljonit.

„Flixil on muljetavaldav edulugu,“ kommenteeris Porsche ettevõtte esindaja. Nad usuvad, et ettevõte kasvupotentsiaal kasvab veelgi. „Ühine investeering EQT-ga (Rootsi ülemaailmne investeerimisorganisatsioon - toim) on näide meie lähenemisviisist teha koostööd ülemaailmselt juhtivate investoritega ja viia ellu oma investeerimisstrateegiad,“ lisasid nad.