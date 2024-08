Saku Õlletehase juht: mõne aastaga on ühe tootegrupi populaarsus mitmekordistunud

Norstati läbiviidud uuringus märkis 93% vastanutest, et nad on viimase viie aasta jooksul tarbinud lahjasid alkoholivabu jooke. Peamine põhjus, miks alkoholivabasid jooke tarbitakse, seisneb soovis alkoholi mitte tarbida – nii vastas 47% uuringus osalenutest.

Ühe protsendi võrra vähem toodi välja, et alkoholivabu jooke eelistatakse, sest nende tarbimise järgselt on võimalik sõidukit juhtida. Populaarsuselt kolmanda tarbimise põhjusena toodi esile alkoholivabade jookide laienenud maitsetevalik, millest tulenevalt on nüüd endale leitud meelepärane maitse (35%).

Alkovabad joogid üha populaarsemad

Kolmandik vastanutest eelistab alkoholivabu tooteid, sest soovitakse teha tervislikumaid eluvalikuid. „Ühiskond on liikumas tervislikemate alternatiivide suunas, mida alkoholivaba toode kindlasti ka on. Läbiviidud uuring ilmestab, et alkoholivabade jookide populaarsus on viimastel aastatel selgelt kasvutrendis – ligi pooled vastanutest on alkoholivabu tooteid viimase viie aasta jooksul rohkem tarbima asunud. Ligi 40% vastanute tarbimine pole muutunud ja üksnes kümnendik joob alkoholivabasid jooke vähem,“ nentis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Alkoholivabade jookide tarbimise peamised põhjused erinevad mõnevõrra meeste ja naiste seas. Ligi 57% meestest märkis, et on alkoholivaba jooki eelistanud, sest see annab vabaduse sõidukit juhtida. Teine põhjus oli ajendatud soovist alkoholi mitte tarbida (36%). Uuringule vastanud naiste peamine põhjus alkoholivabade jookide joomiseks oli soov mitte alkoholi tarbida (58%) ning teise põhjusena toodi esile laienenud maitsete valik alkoholivabadele toodetele, millest tulenevalt on leitud endale meelepärane maitse(38%).

Õlu jätkuvalt esikohal

Selgelt kõige populaarsem lahja alkoholivaba jook on nii meeste kui ka naiste seas õlu, mida eelistab 72% meestest ja 50% naistest. Alkoholivaba siidrit eelistab 29% kõigist vastanutest, long drinki 13% ning muud alkoholivaba jooki 13% uuringus osalenutest.