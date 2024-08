Leedu energiafirma Ignitis soovib tõsta dividendi 3% võrra

Arvestades poolaasta tulemusi, suurendab Ignitis tänavuse aasta prognoositavat korrigeeritud EBITDA-t 450–480 miljoni euroni. Varem prognoosis Ignitis, et aasta tulemiks on 440–470 miljonit eurot. Investeerimisprognoos ei muutu, investeerides tänavu eeldatavasti 850 miljonit kuni miljard eurot. Seni on tänavu tehtud 422,3 miljoni euro ulatuses investeeringuid. Suurim osa neist investeeringutest suunati uutesse maismaatuuleparkidesse Leedus.

Samuti jätkab Ignitis aktiivselt elektriautode laadimisvõrgustiku laiendamist Balti riikides. Kokku on paigaldatud 655 elektriautode laadimiskohta, mida on 279 rohkem kui eelmise aasta lõpus.

Veel teatas Ignitis, et plaanib esimese poolaasta eest maksta dividende 48 miljonit eurot ehk 0,663 eurot aktsia kohta, mida on 3,1% rohkem kui eelnevalt. See on ka ootuspärane, kuna firma dividendipoliitika kohaselt on eesmärk igal aastal tõsta dividende vähemalt 3%. Ignitis maksab kaks korda aastas dividende ning viimasel kahel korral (tänavu aprillis ja mullu oktoobris) maksis firma dividendina 0,643 eurot aktsia kohta. Praegune dividendiettepanek vajab aktsionäride heakskiitu.