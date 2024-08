Soomes juba aastaid. Lidli kauaoodatud iseteeninduskassade idee pärineb põhjanaabritelt

Iseteeninduskassasid on Eestisse oodatud aga juba poodide avamishetkest. „Andsime klientidele natuke aega, et meie toodetega ära harjuda ning nüüd on kätte jõudnud hetk iseteeninduskassad avada. Loodame, et kliendid märkavad meie iseteeninduskassade mugavust ja naudivad nende kasutamist,“ sõnas Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.