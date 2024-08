Esimene Hawaii Expressi pood avati Viljandis 1999. aastal, kust hiljem koliti edasi Leola äripindadele. Viimased 12 aastat on ettevõtte koduks olnud Uku ärikeskus.

Ettevõtte omanik Rene Kuusing selgitas, et sulgemine on üksnes Viljandi põhine. Siiski näitavad numbrit, et ettevõttel üldine möödunud aasta edukaks ei osutunud - kasumist sai kahjum.