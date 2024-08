SUUR ÜLEVAADE | Millised on üürniku õigused ja kohustused?

Müüt nr 1: Üüripinnal olevad probleemid on üürniku kanda

Martin Matsbergi sõnul on kõik tehnosüsteemide ja kinnisvara seisukorraga seotud probleemid, mis ei tulene ebakorrektsest kasutusest, mitte üürniku, vaid omaniku kanda. Üürileandja peab arvestama, et ajapikku amortiseeruvad korter ning selle sisustus, sh tehnika ja mööbel. Seega ei ole üürileandja poolt aus nõuda üürnikult näiteks pesumasina või külmkapi parandamist või uue soetamist. Küll aga on igati õiglane, kui üürnik tegeleb iseseisvalt näiteks lambipirnide vahetamisega ja muude pisiparandustega.

Margit Joa lisas, et nii üürileandjal kui üürnikul on õigused ja kohustused, mis on ka üürisuhteid reguleerivas võlaõigusseaduses selgelt välja toodud. „Väikesed hooldustööd, nagu lambipirnide vahetamine, on enamasti üürniku kanda ja siinkohal ei ole mõtet loota, et üürileandja tormab poodi uue hõõglambi järele. Suuremate seadmete ja tehnika katki minemisel on aga üürileandja kohustuseks need parandada või asendada.“

Kui aga probleemi põhjustas see, et üürnik ei kasutanud seadmeid heaperemehelikult, võib nõuda kulude hüvitamist üürnikult. „Mitte heaperemehelik kasutamine on näiteks piltlikult öeldes see, kui üürnik kasutab pesumasinat akvaariumikivide pesemiseks või mõnel muul otstarbel, milleks seade ei ole ette nähtud ja mis seda ilmselgelt kahjustab. Kui selline tegu tuvastatakse, võib üürileandja nõuda üürnikult masina parandamist või asendamist,“ kinnitas Joa.

Oluline on fikseerida, millises seisukorras korter ja sisustus vastu võeti. Kui üürnik teadis juba üleandmisel, et korteris on probleeme, kuid võttis sellele vaatamata korteri vastu, siis ei saa ta üürileandjalt nõuda puuduste kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui ta selle õiguse endale eelneva kokkuleppega jättis. „Seega tasub korterit vastu võttes olla hoolikas ja kõik üle kontrollida nii üürnikul kui ka üürileandjal ning kokkulepped ka kirjalikult vormistada,“ rõhutas maakler.

Müüt nr 2: Lemmikloomade või lastega pered tähendavad alati probleeme