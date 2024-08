Tööandjate keskliit soovib, et riik langetaks teenindajate eesti keele oskuse nõuet. „B taseme keeleeksam on liiga keeruline“

Tööandjate keskliit leiab, et riik ei peaks sekkuma ettevõtlussektorisse. „Eelnõu koostamise eesmärgiks on eesti keele säilimine ja areng ning eesti keele senisest ulatuslikum kasutamine kõigis eluvaldkondades. Meie hinnangul ei ole regulatiivne sekkumine ettevõtlussektoris ega ka mitmetes avalikes teenustes asjakohane. Majandusarengu ja raskustes riigirahanduse valguses oleks Eesti vaja hoopis turgu elavdada ning välismaailmaga rohkem siduda. See eeldab ka võõrkeelte kasutamist,“ kirjutab Eesti tööandjate keskliit vastuses haridus- ja teadusministeeriumile.