VIDEO JA FOTOD | Sõnajalad said palju kära tekitanud Aidu tuulepargi lõpuks valmis

Aidu tuulepargi arendaja ja Aidu Wind Parki juhi Oleg Sõnajala sõnul jõuti projektiga tänasesse päeva tänu koostööle nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. „Ühte murdepunkti on raske välja valida, kuid pikaajaline töö ning Aidu jaoks sobilike paljude väliste mõjurite joondumine kulmineerus ühel hetkel nii, et unistusest on saanud reaalsus,“ võttis ta kokku pika arendusperioodi, meenutades, et detailplaneering Aidu endise põlevkivikarjääri alale tuulepargi loomiseks võeti vastu 2011. aastal ning ehitusload väljastas omavalitsus juba 2013. aastal.

Tuulepargi avamisel osalenud kaitseminister Hanno Pevkur tõdes, et julgeolek on meie esimene prioriteet. „Riigi vaates tähendab julgeolek ka seda, et energiajulgeolek oleks tagatud. Minu soov ei ole ettevõtjatega vastanduda, vaid leida tasakaal. Majandus peab mahtuma looduse sisse, aga majandus peab sobituma ka julgeoleku raamidesse.“

Ka tõdes kaitseminister, et vaidlusi on peetud pikka aega ning üheks eesmärgiks, kui ta kaitseministriks sai, oli nende lõpetamine. „Julgeolek peab jääma tagatuks. Keegi meist ei soovi, et Viru- või Võrumaa oleks ohus nii, et me neid kaitsta ei suudaks. Virumaa on julgeoleku vaates tundlik piirkond. Kompromissid on olulised ning loodan, et tuuleparke tuleb veel juurde. Neid on lihtsam rajada sinna, kus julgeoleku seisukohalt on see võimalik.“

Kliimaminister Yoko Alender ütles täna Aidus, et Eesti eesmärk on toota aastal 2030 taastuvelektrit sama palju, kui me ise tarbime ning et Aidu tuulepargi valmimine on järjekordne oluline samm selle ambitsioonika eesmärgi saavutamise suunas.

„Riigi, ettevõtjate ja kohalike pühendumus taastuvenergia arendamisele annab tulemusi – praeguseks on detailplaneeringute faasis üle 700 MW võimsuses tuulikuid, ja see number on lähitulevikus veelgi suurenemas. Meil on kindlus, et suudame seatud eesmärgi täita. Nii tagame Eesti energiajulgeoleku ja suurendame meie konkurentsivõimet. Nende sammudega liigume kindlalt kestliku tuleviku suunas.“