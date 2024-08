ANALÜÜS | Vladimir Putini ohjeldamatu kulutamine on pannud Venemaa majanduse järsult tõusma

Pea kogu maailm on majanduse pärast mures. USA-s ja Kanadas kasvab tööpuudus ja tarbijad on pessimistlikud. Euroopa on majanduslanguse äärel. Hiinas toimuvat pole mõtet mainidagi. Ometi on üks koht, kus meeleolu on hoopis teine. Vaatamata karmidele sanktsioonidele ja paariaks olemisele kasvab Venemaa majandus jõudsalt. Sõja nimel tehtud ohjeldamatud kulud on seal majanduse käima tõmmanud.