SEB maakler: paanika turgudel jäi lühikeseks. Üllatada ei suutnud ka USA inflatsiooninäitaja

Sellele vaatamata jäi maailm alles ning turud taastusid juba järgmisel päeval. Nikkei 225 kerkis 10%, USA suur seitsmendik on augusti kuu põhjast kerkinud 7,5%. Olenemata turgude rahunemisest on USA-s aktsiad endiselt ajalooliste tasemetega võrreldes kallid ja tulevikuvaade maailma suurima majanduse osas näib endiselt ebaselge.

Hirm USA majanduslanguse osas püsib endiselt

Ajalooliselt pole USA Föderaalreserv end riigi tööturu elavdamise osas just kuigi mugavalt tundnud. Kui tööpuudus on kasvama hakanud, siis on seda olnud ka keeruline kontrolli alla saada. Seetõttu ehmatas ka turuosalisi oodatust suurem tööpuudus, mis viis aktsiad langusesse. Sellest hirmust on küll veidi üle saadud, aga USA majandust nähakse endiselt nõrgemana kui varem.