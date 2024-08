Riigikogu liige müüs kinnisvara ostmiseks suure hulga Infortari aktsiaid

Kui Infortar tuli mullu detsembris börsile, siis avas see varasematele väikeaktsionäridele võimaluse ka aktsiaid lihtsamini maha müüa, kasutades selleks börsisüsteemi. Võimalus ei avanenud siiski kohe, kuna neliteist Infortari väikeaktsionäri sõlmisid enne börsile tulekut lukustamiskokkuleppe, mille kohaselt polnud neil kuus kuud pärast börsile tulekut õigust aktsiaid müüa. Seega avanes neile võimalus aktsiaid müüa juunis. Suuromanikel kehtib keeld tänini, kui nad ei tohi müüa aktsiaid enne detsembrit, kui saab aasta börsil täis.

Neljateistkümnest aktsionärist on seni aktsiaid müünud kaks: Tiiu Hunt on müünud vaid pisku, 66 150 aktsiast maha 150, Aivar Sõerdi firma Ranna Konsult OÜ aga rohkem kui kümnendiku oma Infortari aktsiatest. Sõerd selgitas, et müüs aktsiad maha ühel lihtsal põhjusel: tal oli vaja rahastada kinnisvaratehinguid.