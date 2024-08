Juhid annavad noortele nõu: kuidas tööturul silma paista?

Kandideerimisel tuleks esmalt läbi mõelda, mis on tööle või praktikale kandideerija x-faktor ehk mis teda teistest eristab. Kuna visuaalne esmamulje paberil on esmane, millega juht kandideerimisel noorega kokku puutub, tasub sellele ka oma elulookirjelduses enim tähelepanu pöörata.

„On mitmeid lahendusi, mis võimaldavad juba valmis disainitud põhjale kujundada enda CV. Peaks aga arvestama, et see oleks nii personaalne kui ka professionaalne kirjeldus, mis avab kandidaadi oskusi, saavutusi ja kogemusi,“ jagas SEB korporatiivklientide osakonna kliendianalüütikute ja kliendisuhete koordinaatorite juht Marge Kaljund. Lisaks on Kaljundi sõnul oluline ettevalmistustöö intervjuuks, mis hõlmaks asutuse või organisatsiooni põhjalikku uurimist. Vestlusest üks osa võiks seejuures keskenduda ettevõtte väärtustele.

SEB innovatsioonijuht Kristina Lillo sõnul on CV kõrval oluline rõhku panna ka persoonibrändi loomisele ja arendamisele, mida on lihtne teha LinkedInis. Esmatähtis ei ole jagada aga ainult töökogemust, vaid ka enda huvisid, hobisid, uurimusi ja muud erialaselt sisukat, mis aitavad persoonibrändi kasvatada. „Värbava juhina vaatan alati kandidaatide LinkedIni profiili, et temast rohkem teada saada ning näha, mis tema silmad särama paneb,“ lisas ta.

Praktika on investeering – noorel tulevikku, juhil tööefektiivsusesse