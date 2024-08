Uuring: suurel osal töötajatest ei jää pärast igakuiste kulude katmist palgast midagi üle

„Praegune majanduskeskkond on muutnud töötajate jaoks säästmise keeruliseks, kuna palgad ei ole elukallidusele järele jõudnud,“ sõnab CV.ee müügijuht Indrek Harjak. „Vaadates tööandjate uuringu tulemusi, siis nii pea suuremat palgatõusu oodata ei ole, mis omakorda muudab finantsilise kindlustunde saavutamise järjest raskemaks. Tööandjad võiksid aktiivsemalt toetada töötajate rahatarkuse suurendamist, et vähendada finantsstressi.“

CV.ee tööturu monitooring näitab, et rohkem kui 75% töötajatest ei ole rahul oma praeguse palgaga, mis tekitab tööotsijates muret tuleviku ees, sest nende palk ei kata elamiskulusid piisavalt ning puudub rahaline tagavara ootamatuteks olukordadeks. Ka tööandjad on otsustanud lähikuudel uusi lisaboonuseid mitte pakkuda ega palkasid tõsta, mis võib veelgi vähendada töötajate finantsilist kindlustunnet ja suurendada stressi tuleviku ees.

Ligi poolte töötajate palgatõus on viimase aasta jooksul olnud minimaalne või puudunud üldse. Vaid kolmandik töötajaid on saanud 5–10% suurust palgatõusu ning osade töötajate palk on hoopis vähenenud. See jätab paljud töötajad keerulisse olukorda, kus elamiskulude tõusuga toimetulek on järjest raskem.