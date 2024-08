EfTEN lõpetas Hortesega lepingu ja müüs Tähesaju kinnistu sisustuskeskusele

Fondi teatel ei erine hind oluliselt kinnistu viimasest bilansilisest väärtusest. Viimati raporteeris EfTEN, et Tallinnas asuva Hortese aianduskeskuse kinnistu õiglane väärtus on 5,09 miljonit eurot. Müügitehing planeeritakse lõpule viia 16. septembriks.

EfTENi teatel omandab AS Kinnisvara Info kinnistu omatarbeks eesmärgiga võtta hoone kasutusse Konverter Sisustuskeskusena. Müügilepingu pooled on kokku leppinud, et tehingu tingimused on konfidentsiaalsed. AS Kinnisvara Info omanikuks on Stokkeri omanik Ando Aron.