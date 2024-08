Plahvatusliku kasvu lävel. Eesti idufirma teeb seentest ehitusmaterjali, millega võiks kõik Euroopa majad ära renoveerida

„Kõik algas minu magistristuudio projekti raames, kus me uurisime Ida-Eesti põlevkivijääkide probleemi. Meie tiim avastas, et tegelikult on võimalik sellest mürgisest poolkoksist, mida on seal hunnikute viisi ladestunud, seente abil mürkaineid välja filtreerida,“ räägib seitse aastat tagasi toimunud ettevõtmisest välja kasvanud idufirma Myceeni asutaja Siim Karro (32). Tänaseks toodab Myceen seeneniidistiku baasil ehitusmaterjali ja mööblit, mis on jõudnud nii Londoni kui ka New Yorgi poodidesse ja mida müüakse 15 riigis üle maailma.