Eesti kaltsukad seilavad kasumlikkuse lainel. Eelmine aasta lõpetati rekordilise käibe ja kasumiga

MTÜ Uuskasutuskeskus teenis mullu 5 835 053 eurose müügitulu ning kasumisse jäädi 231 803 euroga. Tasub märkida, et kuna tegu on mittetulundusühinguga, siis asjade müügist teenitud tulu MTÜ kasumina välja võtta ei saa. Saadud tulu kasutatakse hoopis sihtotstarbeliselt – olgu see siis raskustesse sattunud või lasterikaste perede aitamiseks, uuskasutuse masside viimiseks või muude põhikirjas seatud eesmärkide täitmiseks.