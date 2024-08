Palgaralli Eesti idusektoris jätkub. Keskmine töötasu on riigi keskmisest kaks korda kõrgem

Uusi töötajaid juurde ei palgata

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et kui veel mõni aasta tagasi olid Eesti iduettevõtted innukad värbajad, siis tänaseks on see trend muutunud ning võrreldes 2023. aasta lõpuga on töötajate arv jäänud suures osas muutumatuks. „Selles mõttes ei erine idusektor tavamajanduse ettevõtetest, et keerulisel ajal tehakse ratsionaalseid otsuseid ja otsitakse kokkuhoidu. Samas palgad on idusektoris märkimisväärselt kasvanud, mis näitab, et vajalikest spetsialistidest hoitakse kinni. Viimastel kuudel näeme tööhõivenumbrite stabiliseerimist, kuid veel liiga vara öelda, kas tegemist on püsiva trendiga või ootab tööjõu vähenemine ees sügisel,“ ütles Peeterson ning lisas, et järgmised kuud aitavad mõista praeguse majandusmaastiku mõju idusektori tööhõivele.